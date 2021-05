Anche in Trentino l’Azalea per la Ricerca contro il cancro

Arriva anche nelle piazze trentine l’Azalea della Ricerca, che in occasione della Festa della Mamma si propone come un regalo speciale ma anche come gesto concreto per continuare a consentire a Fondazione AIRC di raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne, 182 mila solo nel 2020.

Diagnosi precoce e terapie sempre più efficaci fanno sì che oggi in Italia ci siano quasi 3,6 milioni di pazienti che hanno superato un cancro, con un incremento del 37% circa rispetto a 10 anni fa.

Compatibilmente con le indicazioni sanitarie, dopo un anno di assenza, anche i volontari di AIRC Veneto Trentino Alto Adige tornano quindi nelle piazze per distribuire, a fronte di una donazione di 15 euro, l’Azalea della Ricerca e una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

In Trentino, sarà possibile trovare i volontari a Trento, nella giornata di domenica in Largo Carducci e in via San Pietro, a Pergine Valsugana, sabato e domenica in piazza Municipio e in via 3 Novembre 21, a Rovereto, domenica in largo Posta e in via Garibaldi, e a Riva del Garda, domenica in piazza Cavour.