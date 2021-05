Con la seconda edizione di “Nuvolette” i dinosauri invadono il centro

Parte la seconda edizione di Nuvolette, nel centro storico di Rovereto, da giovedì 13 a domenica 16 maggio, oltre 30 artisti si cimenteranno in sonorizzazioni, live performance di disegno e animazioni. Non mancheranno, inoltre, laboratori, incontri con gli autori e visite speciali sulle tracce dei dinosauri.

Il tema di questa edizione saranno i dinosauri. La manifestazione, fin da quando è nata, si lega a una delle mostre presenti in città e quest’anno, per la gioia degli illustratori, l’esposizione prescelta è la spettacolare “Dinosauri in carne e ossa”, inaugurata proprio pochi giorni fa a Sacco.

Saranno dunque questi animali preistorici i protagonisti dell’attacco d’arte che con banner e locandine invaderà il centro. Per gli oltre 30 artisti che arriveranno a Rovereto le vetrine dei negozi si trasformeranno in tele sulle quali dipingere.

Si parte giovedì 13 maggio in Biblioteca civica “G. Tartarotti” dove alle 18.15 verrà inaugurata l’installazione artistica intitolata “Costellazioni di dinosauri” e curata da Francesca De Mai, ma non solo, l’illustratore Andrea Antinori presenterà, proprio in biblioteca, un live painting della vetrata. A partire dalle 19, in via Rialto ci sarà spazio anche per il disegno live accompagnato dalla musica con Ape Drawing. Venerdì dalle 18 via Roma si trasformerà in un arcipelago abitato da dinosauri disegnati su comodi divani gonfiabili.

Per i più piccoli sono state pensate diverse attività. Sabato alle 14.30 e alle 15.30 ci sarà il laboratorio “Dinosauri di altri pianeti” realizzato dal MART che vedrà i bambini costruire dinosauri marziani. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail all’indirizzo education@mart.tn.it oppure chiamando al numero 0464.454135-108.

Da giovedì a domenica nella Chiesa di S. Osvaldo in via S. Maria – aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il venerdì e il sabato fino alle 20 – si potrà vedere l’installazione artistica “L’arte astratta del cervello rettiliano” nata dalla collaborazione tra la classe di Interaction Design della LABA Trentino e la classe di Musica elettronica del Conservatorio di Trento.

Sabato alle 16.30 partirà la visita guidata con gli esperti della Fondazione Museo Civico con comic reportage delle illustratrici Silvia Alcidi e Lucia Baldassarri ai Lavini di Marco “Sulle tracce dei dinosauri”. Per partecipare occorre prenotarsi (museo@fondazionemcr.it, 0464 452800) entro le 16.30 del giorno precedente. Quota di partecipazione 6 euro a persona.

La manifestazione è realizzata con il supporto artistico di Becoming X Art+Sound Collective e con la collaborazione di numerosi artisti trentini, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Mart e Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, Touring Club e associazione Quercus, LABA Trentino e Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento, libreria Piccoloblu, Fumetteria Tra le nuvole, associazione Il Troll disfunzionale.