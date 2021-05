Fugatti annuncia: “Da sabato ristoranti aperti al chiuso per comunioni e cresime”

Nella giornata di domani, la Giunta provinciale si riunirà per lavorare ad una delibera che riaprirà, in determinati casi, i ristoranti anche al chiuso. “Vogliamo andare incontro alle famiglie che in queste settimane stanno organizzando le cerimonie per le comunioni e per le cresime – ha spiegato il presidente Fugatti in conferenza stampa -. La nostra preoccupazione nasce dal fatto che di fronte ad una eventuale situazione di maltempo, non sarebbe possibile festeggiare in un ristorante all’aperto, e le famiglie si sposterebbero a festeggiare all’interno delle abitazioni. Questo comporterebbe un rischio epidemiologico maggiore rispetto a quello di un festeggiamento negli spazi al chiuso di un ristorante, che prevede distanziamenti e protocolli sanitari. Fatta questa valutazione, la delibera prevedrà, dalla giornata di sabato 15 maggio, la possibilità, per questi tipi di cerimonia, di poter occupare gli spazi interni dei ristoranti, secondo protocolli molto rigidi“.

Decisioni rese possibile dalla conferma, arrivata nel pomeriggio di oggi, del calo dei contagi: il Trentino, in questa settimana, mostra infatti un calo dell’Rt, allo 0,92, e dell’incidenza, ferma ad 80 casi ogni 250 mila abitanti.

Affrontando il tema dei vaccini, che livello nazionale iniziano ad essere disponibili anche per le persone over 40, Fugatti ha commentato: “Stasera arriverà in Trentino il generale Figliuolo, per visitare l’organizzazione trentina dei vaccini. Dovrà darci delle garanzie sul numero di dosi che arriveranno, perché noi siamo prontissimi per aprire le prenotazioni anche domani mattina, ma dobbiamo essere sicuri di quando ci saranno i vaccini. Avendo la fortuna di avere qui il generale Figliuolo, domani riusciremo a capirlo”.

Infine, parlando della possibilità che venga adottato il green pass per entrare sul territorio trentino, Fugatti ha spiegato che si attende “una decisione a livello nazionale, per evitare che ogni regione faccia a modo suo”.