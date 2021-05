A tu per tu con l’autore: tre incontri su Zoom

I docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana Vigilianum, presentano le loro nuove opere, attraverso un confronto stimolante con qualificati interlocutori. Amore per la ricerca filosofica e teologica e desiderio di dialogo con il mondo contemporaneo sono il filo conduttore che lega queste opere (disponibili per il prestito e la consultazione presso la biblioteca), in cui ciascuno può trovare spunti interessanti per la propria vita e la propria personale ricerca.

Tre sono gli incontri previsti. Oggi, venerdì 14 maggio, viene presentato il nuovo numero della collana Echi teologici, dal titolo “Prendersi cura. Ricerche e riflessioni in tempo di fragilità”. Il volume contiene vari contributi di docenti dell’Istituto. Il curatore Mirko Pettinacci dialoga con l’autore di uno dei contributi, il professor Giuseppe Casarin.

Venerdì 21 sarà, invece, la volta del professor Leonardo Paris, che presenterà il suo nuovo lavoro di ricerca dal titolo “L’erede. Una cristologia”. In dialogo con lui don Stefano Didonè, direttore dello Studio teologico interdiocesano di Treviso-Vittorio Veneto.

Venerdì 28, infine, il professor Michele Dossi presenta la nuova edizione aggiornata e corretta del volume “Il santo proibito. La vita e il pensiero di Antonio Rosmini”. La professoressa Milena Mariani dialoga con lui e conduce l’incontro.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 18 e verranno trasmessi in diretta sulla piattaforma Zoom (CLICCA QUI PER PARTECIPARE). L’ID della riunione è 987 4274 9728.