“#PalestinianLivesMatter”, oggi il presidio per la pace a Trento

Il Forum Pace sulla Palestina: “Stop all’escalation di violenza”

Anche il Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani non manca di esprimere, per l’ennesima volta, la propria costernazione davanti alle notizie che arrivano dal Medio Oriente, dove negli ultimi giorni la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese sta causando gravi conseguenze per la popolazione civile. “La terribile escalation di violenza fa seguito all’appoggio istituzionale […]