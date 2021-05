Fondazione Museo Civico, domani in diretta le finali nazionali della FIRST LEGO LEAGUE

La FIRST LEGO LEAGUE, competizione, mondiale a squadre di robotica educativa a mattoncini e scienza non si è fatta fermare neppure dalla pandemia: organizzatori e team hanno trovato modalità nuove per partecipare collettivamente all’unica iniziativa che, con partecipanti in tutto il mondo, sa coniugare scienza e attività robotica applicate a situazioni reali (come l’ambiente, la sostenibilità urbana, la disabilità), dove i ragazzi mettono in gioco la creatività tipica della loro età per trovare soluzioni innovative, valorizzando le diverse competenze e lo spirito di squadra.

Sono ben 59 le squadre provenienti da tutta l’Italia, per un totale di 650 ragazzi coinvolti, che domani, sabato 22 maggio, si sfideranno per la finale nazionale della manifestazione, organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Le gare verranno trasmesse in diretta per tutto il pomeriggio, dalle 14 fino alle 19, sui canali social della Fondazione e di FIRST LEGO League Italia. La diretta comincerà con la cerimonia di apertura della FIRST LEGO League Explore (14.00-14.45) e si concluderà con la cerimonia di premiazione dei due eventi (dalle 17.30 alle 19.00).

“Siamo orgogliosi di dire che la nostra Fondazione continua ad avere un ruolo importante per quanto riguarda la formazione dei giovani – afferma il Presidente della Fondazione Museo Civico Giovanni Laezza – ed è straordinaria la capacità di alcuni ragazzi e ragazze di adattarsi e mettersi in gioco anche in condizioni diverse dal solito, cogliendo tutte le opportunità di una manifestazione che mette in gioco non solo abilità tecniche ma creatività e capacità di adattamento. Una ‘lezione’ che va oltre il gioco e la competizione”.