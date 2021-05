Demo Day: le migliori idee di start up si sfidano online

Sono 18 i progetti che si sfidano in questi giorni per un posto nella finale del DemoDay 2021, l’ultimo atto del percorso laboratoriale pensato per promuovere le idee imprenditoriali degli studenti e delle studentesse dell’Università di Trento. La nona edizione dello Startup Lab DemoDay si terrà giovedì 27 maggio, dalle 16.30 online sul canale Youtube di CLab Trento ed è organizzata in collaborazione con Hub Innovazione Trentino.

Nella sfida al progetto di start up più innovativa e promettente ha un ruolo importante anche il pubblico, chiamato ad esprimere il proprio gradimento nel People’s choice award: basta collegarsi al sito di CLab Trento, vedere le sintesi dei vari progetti o seguirne la presentazione diretta e poi esprimere il proprio voto con un clic direttamente sul sito.

Ma quali sono i progetti in gara? Alcuni si concentrano sui temi della salute e bellezza, altri optano per nuove piattaforme per l’erogazione di servizi, alcuni progetti puntano tutto su alimentazione e vita in casa e infine alcune idee vogliono aumentare i sistemi di prevenzione e controllo.

Durante il Demo Day i team finalisti presenteranno la loro idea innovativa, sviluppata all’interno dei tre mesi di corso. Verranno giudicati da una giuria composta da esperti ed esperte del settore dell’innovazione e dell’imprenditoria locale e internazionale. In soli quattro minuti cercheranno di convincere la giuria per aggiudicarsi il podio. Quest’anno la giuria è composta da: Andrea Cuoghi – Project manager e business coach di Trentino Sviluppo, Marco Senigalliesi – Innovation advisor e new ventures supporter (Hub Innovazione Trentino), Gabriele Paglialonga – Managing Director (Industrio Ventures), Andrea Bolner – Business Angel (Concilium Consulting), Rui Barros Silva – Enterprise Education Projects Officer (Cass Business School), Chloe Hwang, CEO e Co-founder TxC2.