Incarico nazionale per don Gonzo fra gli Adulti Scout

Don Angelo con il fazzolettone scout

Riguarda anche un prete trentino, come informa una nota sul sito diocesano, una delle nomine rese note oggi al termine dell’Assemblea della Conferenza Episcopale italiana riunita a Roma. Il parroco di Civezzano, don Angelo Gonzo, è stato chiamato anche a svolgere l’incarico di Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI). che raccoglie circa 6 mila iscritti ed è presente con alcuni vivaci gruppi anche nelle diocesi di Trento e Bolzano. Al suo rientro dalla Bolivia due anni fa dopo oltre vent’anni di missione, don Angelo si era reso disponibile come assistente regionale del MASCI: “Negli scout ho sempre trovato quello stile di servizio e di avventura che hanno caratterizzato anche la mia vocazione e la mia scelta di farmi prete”, ci aveva detto qualche settimana fa in un’intervista uscita sul quotidiano Avvenire alla vigilia della Giornata delle Vocazioni. Rilanciava un modello di Chiesa “in uscita”, non legato a schemi passati, ma aperto in uno spirito di libertà evangelica. «Qui – diceva don Angelo nell’intervista . siamo tutti un po’ troppo parrocchialisti, invece guardiamo oltre i nostri campanili, a quanto si muove in tutta la Chiesa». Collabora col Centro missionario per la spiritualità missionaria ed ora, seguendo il Movimento adulti scout: col fazzolettone al collo e la chitarra in mano si gusta l’avventura del Vangelo. E la vocazione si è rafforzata? «Grazie a Dio direi di sì. Devo molto ai testimoni che mi hanno accompagnato, come dice il tema della Giornata delle vocazioni di oggi».