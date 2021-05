Lele Molin rinnova, sarà il coach dell’Aquila Basket fino al 2025

Niente da fare per l’Aquila: gara 1 è di Milano ma oggi si torna in campo

Niente da fare per l’Aquila Basket, in gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. L’Olimpia Milano si conferma la prima potenza del campionato e, nonostante un inizio equilibrato, alla sirena il risultato è inequivocabile: 88-62 per i milanesi, al termine di un match in cui i bianconeri non riescono a trovare ritmo e […]