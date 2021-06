Vaccino, aprono le prenotazioni per i nati fra il 1972 e il 1976

Vaccino anti covid-19: da oggi si parte con gli over 80

È partita oggi in Trentino la campagna di vaccinazione anti Covid dedicata agli over 80. Come previsto dal piano vaccinale, dopo le somministrazioni a operatori e ospiti delle Rsa, si continua con i circa 35mila trentini con più di 80 anni, dando priorità a chi non ha ancora contratto la malattia. La vaccinazione potrà essere […]