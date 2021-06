Ala, la stagione teatrale riparte con Michela Murgia

Si intitola “Ritorno in scena” questa speciale stagione teatrale 2021 di Ala, organizzata come da tradizione dal Comune in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino. È la prima stagione di prosa dopo la pandemia, da quando quella 2019/20 venne interrotta bruscamente dal lockdown. Per riportare sul palco gli attori e gli artisti, Ala sfrutta così il bellissimo cortile di palazzo Taddei, che ha già garantito l’ottima riuscita di concerti ed eventi già nel 2020, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Il teatro Sartori è peraltro in ristrutturazione.

Per un appuntamento che per certi versi è “storico” ci voleva un nome importante. Come quello di Michela Murgia, che, accompagnata dalla fisarmonica di Giancarlo Palena, porterà al Taddei la sua rilettura del Don Giovanni di Mozart. “Don Giovanni, l’incubo elegante” è in programma per venerdì 11 giugno.

“Anche quest’anno Ala è tra i primi a ripartire e far ripartire il teatro – ha detto durante la conferenza stampa il sindaco Claudio Soini – anzi abbiamo già iniziato, con degli spettacoli per le scuole e con quello, emozionante, dedicato a Gimondi in occasione del Giro d’Italia. Puntiamo anche a coinvolgere le cantine di Ala per delle degustazioni in concomitanza con questi eventi”.

I biglietti costano 12 euro (ridotto over 65 anni 10 euro, ridotto fino a 26 anni 6 euro); prenotazione e prevendita obbligatorie sul sito primiallaprima.it o presso le Casse Rurali. Solo per il primo spettacolo, 11 giugno i biglietti si potranno acquistare presso il servizio attività culturali del Comune di Ala, martedì 8 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17, e non presso gli sportelli delle Casse Rurali.