Un minuto per la Pace. Anche Trento prega in silenzio

L’iniziativa “Un minuto per la pace” in piazza Fiera

Un minuto di silenzio, per pregare per la pace, invocandola in modo particolare per la Terra Santa, il Myanmar e gli altri Paesi del mondo in cui si combatte: anche la città di Trento ha aderito a questo momento, lanciato anche in ambito diocesano dal Forum Internazionale Azione Cattolica (FIAC).

L’appuntamento “Un minuto per la Pace”, alla presenza anche del vescovo Lauro e di don Cristiano Bettega, delegato dell’Area Testimonianza e Impegno Sociale dell’Arcidiocesi, era alle 13 di oggi, martedì 8 giugno, in un luogo altrettanto simbolico quale l’aiuola della pace, che sorge fra piazza Fiera e piazza Garzetti, a fianco dell’episcopio.

In Trentino hanno aderito all’appello l’Arcidiocesi di Trento, Azione Cattolica Diocesi di Trento, ACLI Trentine, CISL del Trentino, CGIL del Trentino, Pax Christi, Movimento dei Focolari, Osservatorio interreligioso sulla violenza alle donne, il gruppo delle Chiese Cristiane del Trentino (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Foursquare Gospel Italia, Chiesa Evangelica Luterana di Bolzano, Chiesa Evangelica Luterana di Merano, Chiesa Ortodossa Romena, Chiesa Ortodossa Russa, Pakistan-Hindu Christian Community in Europe, Chiesa Cattolica Romana, Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno) ed il Tavolo locale delle appartenenze religiose di Trento, che raccoglie fedeli appartenenti a Ebraismo, Islam, Cristianesimo nelle tre grandi famiglie confessionali (ortodossa, protestante, cattolica), Induismo, Buddhismo, Baha’i.

