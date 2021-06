Calcio, serie B. Due grandi deluse si consolano a Folgaria e Lavarone

Nel Paese dei BaRocchi, due concerti a Lavarone

Prende il via nei prossimi giorni la seconda edizione de “Nel Paese dei BaRocchi” rassegna di 5 concerti tra luglio e agosto, a cura dell’associazione Lucilla May. I primi due concerti saranno proposti a Lavarone, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca. Primo appuntamento, il 26 luglio nella Chiesa di San Floriano alle 21 […]