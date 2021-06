Ciclabile del Bus de Vela, lanciata su change.org una petizione

La petizione su change.org per la realizzazione della ciclabile del Bus de Vela

Ha superato le cento firme in appena 24 ore la petizione lanciata su change.org da Martina Cerbaro per caldeggiare la realizzazione di una pista ciclabile lungo la forra del Bus de Vela. Al collegamento ciclabile tra Trento, la Valle dei Laghi e l’Alto Garda, Vita Trentina aveva dedicato un corposo articolo (LEGGI QUI), evidenziando i motivi a favore e senza tacere delle difficoltà progettuali, dando voce al presidente della Circoscrizione Bondone, Alex Benetti.

La petizione on-line riprende quelle motivazioni, sottolineando l’importanza del collegamento ciclabile “non solo a fini turistici ma anche per agevolare il traffico mattiniero di chi va al lavoro e non può andare in bici, e-bike, monopattino”, in mancanza di percorsi alternativi. Attualmente i ciclisti sono costretti da Trento a salire verso Sardagna fino a Camponzin per scendere poi a Sopramonte e tornare sulla ciclabile esistente statale 45 bis Gardesana occidentale. Tra i firmatari, il consigliere comunale Michele Brugnara, che incoraggia: “Un progetto strategico per il Trentino e per Trento! Avanti!”.