Tra storia e futuro, la biblioteca di Brentonico compie mezzo secolo

Dal 9 all’11 ottobre Marzemino protagonista a “La vigna eccellente. Ed è subito Isera”

Nato per premiare il più bel vigneto di Marzemino e, quindi, il viticoltore che l’ha saputo coltivare al meglio, l’appuntamento è via via diventato un catalizzatore di iniziative legate a doppio filo al mondo del vino, tra cene a tema, degustazioni e laboratori enogastronomici. Si scaldano i motori per “La Vigna Eccellente. Ed è subito […]