A Paneveggio la foresta distrutta da Vaia rinasce a suon di musica

Gli effetti della tempesta Vaia

Saranno presenti anche i vertici di Coldiretti Trentino Alto Adige lunedì 14 giugno a Paneveggio per l’iniziativa “La foresta rinasce a suon di musica” che si concretizzerà con la piantumazione degli abeti rossi, resa possibile dalla raccolta fondi promossa dalla band Eugenio in via di Gioia con la piattaforma Lettera al Prossimo.

L’evento d’eccezione è organizzato dalla band in collaborazione con Federforeste, Startup Vaia, Coldiretti, Trentino Marketing, e CNA Piemonte.

Gli Eugenio in via di Gioia nel 2019 avevano letteralmente trasformato una canzone in un’azione: in collaborazione con Federforeste viene lanciata la campagna di crowdfunding per la rigenerazione dell’area boschiva di Paneveggio , distrutta nel 2018 dalla tempesta Vaia. In soli 10 giorni l’obiettivo economico è stato raggiunto; grazie alla collaborazione con Federforeste e Coldiretti è stato stabilito il luogo e il periodo in cui portare a termine questo progetto: dal 14 giugno a Paneveggio comincerà a crescere la foresta laddove la tempesta Vaia ha distrutto ettari ed ettari di bosco.

“La band Eugenio in via di Gioia -afferma il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi– ha dimostrato grande sensibilità ambientale e una particolare attenzione per un tema che è sempre stato caro alla Coldiretti. Un ringraziamento va anche alla Federforeste presieduta da Gabriele Calliari e a tutti gli attori che hanno preso parte all’iniziativa”. Il direttore Enzo Bottos ricorda che “far rinascere una foresta è importante e non fa bene soltanto all’ambiente. Il bosco rappresenta infatti una fonte di reddito in una regione come la nostra e come Coldiretti abbiamo segnalato da subito il grave danno economico subito dalle aziende a causa del disastro Vaia. Un plauso a questa iniziativa che abbiamo sostenuto con convinzione”.