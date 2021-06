Premiate le cantine vincitrici del 4° Concorso vini territorio

“Dobbiamo capire i motivi di questa batosta”. Non nascondono la delusione gli sconfitti del voto nazionale, fra i quali va annoverata anche la maggioranza del centrosinistra autonomista in Consiglio provinciale. “Questo voto non avrà influenza sul governo provinciale e sulle elezioni di autunno”, ha dichiarato il governatore Ugo Rossi, per il quale le opposizioni hanno chiesto addirittura le dimissioni.