Il saluto a Simone Giannelli, a Palazzo Geremia il grazie di un’intera città

Calcio. Il Trento affronta la Luparense, quarta forza del campionato

A tre giorni di distanza dalla sfida contro l’Union San Giorgio Sedico, il Trento torna in campo. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 aprile, valevole quale 28esima giornata del girone C di serie D, i gialloblù ospiteranno la Luparense, compagine che occupa il quarto posto in classifica. Nonostante la sconfitta di domenica in terra bellunese, […]