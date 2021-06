Musica Natura Relazioni, un festival al confine tra cultura e natura

Il festival Musica Natura Relazioni torna ad animare i luoghi del Parco Naturale Locale del Monte Baldo: sulla carta è la terza edizione, ma per statura degli ospiti e numero di appuntamenti è un cartellone tutto nuovo che si candida ad avere un suo spazio tra i festival del Trentino.

Da inizio luglio a fine agosto, ci saranno eventi curiosi come il pianoforte che suona viaggiando sul rimorchio di un trattore, di paese in paese, ma anche occasioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche, come i “Cammini danteschi per il Monte Baldo”, con l’attore Alessandro Anderloni, e i “Quattro vini per otto stagioni”, concerto e degustazioni tra Vivaldi e Piazzolla, alla Cantina Mori Colli Zugna, con il conduttore di Radio3 Luca Damiani. E poi il laboratorio di liuteria a porte aperte, dove assistere alle fasi costruttive di un violino, e il concerto della violoncellista e cantautrice irlandese Naomi Berrill. Ovviamente tantissimi saranno gli appuntamenti musicali, ma ci saranno anche dibattiti e confronti, come quello che inaugura la rassegna, con gli interventi di Carlo Ancona, Tommaso Baldo, Roberto Bombarda e Roberto Keller, chiamati a discutere sul Confine, tema dell’edizione.

“Dopo due edizioni sperimentali – spiega il regista del festival, Giovanni Costantini – nate dalla presenza a Brentonico del corso di perfezionamento musicale Palestra d’Orchestra, per l’estate 2021 Musica Natura Relazioni propone 16 appuntamenti diffusi in più location, sempre con l’intento di promuovere un turismo culturale e sostenibile nel Parco e offrire uno svago di qualità ai residenti e ai turisti. Il filo rosso che collega tutti gli appuntamenti è ‘il Confine‘: ora inteso come limite geografico, ora come possibilità umana. Confini passati e limitazioni dell’oggi, contatti raggiunti e soglie entro le quali fermarsi, limiti imposti e tentativi di andare oltre”.

Di seguito il programma:

Sabato 3 luglio ore 18.00 – Brentonico, Piazzale del Teatro “Monte Baldo” – CONFINI: STORIA PASSATA, GEOGRAFIA FUTURA. Conversazione senza confini con Carlo Ancona, Tommaso Baldo, Roberto Bombarda, Roberto Keller

Sabato 3 luglio ore 21.00 – Brentonico, Piazzale del Teatro "Monte Baldo" – OLTRE LE MONTAGNE, LA VOCE VIAGGIA – concerto del Coro El Vajo e del Coro Soldanella .

Domenica 4 luglio ore 9.00 – Brentonico, Castel Sajori (partenza da fraz. Corné) – PASSEGGIANDO SUL CONFINE – facile escursione storiografica con Carlo Andrea Postinger e Mauro Viesi

Venerdì 9 luglio ore 20.00 – Brentonico, Pont del Diaol (partenza da fraz. Corné) – IL CIECO MONDO. INFERNO – CANTI III, XXI, XXVI – cammini danteschi per il Monte Baldo con Alessandro Anderloni

Domenica – 11 luglio – ore 20.30 – Mori, Monte Albano – L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI – spettacolo teatrale musicale con l'attore Luciano Bertoli e Coro&Ensemble Coenobium Vocale

Domenica 18 luglio ore 20.30 – Mori, Cantina Mori Colli Zugna – QUATTRO VINI PER OTTO STAGIONI – spettacolo e degustazioni tra Vivaldi e Piazzolla con Luca Damiani e Ensemble I Meridiani

Venerdì 23 luglio ore 20.30 – Mori, Parco Camanghen (località Ravazzone) – SUITE DREAMS – concerto per voce e violoncello con Naomi Berrill

Sabato 24 luglio ore 8.00 – Brentonico, Monte Altissimo – (partenza da rifugio Albergo Graziani) – IL MONTE CHE L'ANIME CURA. PURGATORIO – CANTI II, VI, XXX – cammini danteschi per il Monte Baldo con Alessandro Anderloni

Domenica 1 agosto ore 10.00 – Brentonico, Corna Piana (partenza da rifugio Fos-Ce) – IL CIEL CH'È PURA LUCE. PARADISO – CANTI I, XXXI, XXXIII – cammini danteschi per il Monte Baldo – con Alessandro Anderloni

Sabato 7 agosto Mori e Val di Gresta – UN TRATTORE E UN PIANOFORTE… – musica mobile dal vivo con Paolo Casolo

Domenica – 8 agosto – Brentonico e frazioni – UN TRATTORE E UN PIANOFORTE… – musica mobile dal vivo con Paolo Casolo

Sabato 14 agosto ore 18.00 – Brentonico, Piazzale del Teatro "Monte Baldo" – IL PIFFERAIO MAGICO – spettacolo musicale e teatrale per famiglie con Orchestra Suzuki Musicalborgo

Domenica 15 agosto ore 7.30 – Mori, Chiesetta di Corniano (frazione Nomesino) – IL SUONO DELL'ALBA – concerto per corno delle Alpi col Dolomiti Horn Ensemble

Sabato e domenica – 21-22 agosto – Brentonico, Circolo ARCI "U. Winkler" – DAL LEGNO AL SUONO – esposizione e laboratorio di liuteria aperto al pubblico con il liutaio Gianmaria Stelzer

Venerdì 27 agosto ore 20.30 – Brentonico, Giardino di Palazzo Eccheli Baisi – CRESCENDO IN MUSICA – serenata notturna con allievi e docenti di Palestra d’Orchestra

Sabato 28 agosto ore 20.30 – Brentonico, Giardino di Palazzo Eccheli Baisi – NOTE SCONFINATE – concerto conclusivo la residenza di formazione orchestrale Palestra d'Orchestra , direttore Giovanni Costantini

– Brentonico, Giardino di Palazzo Eccheli Baisi – NOTE SCONFINATE – concerto conclusivo la residenza di formazione orchestrale , Domenica 29 agosto ore 17.00 – Mori, Teatro “G. Modena” – NOTE SCONFINATE – concerto conclusivo la residenza di formazione orchestrale Palestra d’Orchestra, direttore Giovanni Costantini

Per partecipare agli eventi è sempre necessaria la prenotazione, anche per gli appuntamenti a ingresso libero. Alcuni eventi sono a pagamento. Biglietto intero € 10,00; Biglietto ridotto € 5,00 -per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, residenti nei Comuni del Parco Naturale Locale del Monte Baldo (Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole). Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. I biglietti prenotati saranno disponibili presso il botteghino a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento. Se disponibili, i biglietti saranno acquistabili anche a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento e fino a 10 minuti prima dell’inizio dello stesso.