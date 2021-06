Secondo weekend di Vigiliane a Trento: ricco il programma degli eventi

Prosegue il ricco programma di eventi della 38° edizione delle Feste Vigiliane, partite, con grande successo di pubblico, lo scorso fine settimana. Tanti gli appuntamenti ancora in calendario in questo secondo e conclusivo weekend di feste patronali, tra tradizione, intrattenimento, musica, dibattiti e tanto sano divertimento, sempre all’insegna del motto di quest’anno: “Coraggio, fatti abbracciare!”.

Venerdì 25 giugno si parte con l’appuntamento dedicato ai bambini in programma al Giardino della Curia Arcivescovile: “Miki & Piki I due lombriki”, doppio spettacolo (ore 19 e ore 20.30) di teatro per bambini. Al Castello del Buonconsiglio, invece, alle ore 19.30, alle 21, e alle 22.15 andrà in scena un’inedita reading conference realizzata da Gloria Gabrielli appositamente per le Vigiliane dal titolo “Alexa e le donne nella storia”. Per gli appassionati di musica jazz, in Piazza Cesare Battisti, ore 20, è in programma “Do Cubeti de Jazz”: Enrico Bettinello, curatore e consulente della programmazione musicale del Centro S. Chiara, ci farà scoprire più da vicino il mondo della musica jazz, dialogando con Gabriele Biancardi di Radio Dolomiti, accompagnato dagli intermezzi musicali di Mirko Pedrotti (vibrafono), Marco Stagni (contrabbasso) e Stefano Giordani (chitarra). Musica anche in Piazza Duomo, alle ore 20.30, con il Carlos Santana Tribute, e in Piazza Vittoria – al Bivacco dei Ciusi e dei Gobj – con i SuperTrent, mentre in Piazza Cesare Battisti (ore 21) c’è il vulcanico Francesco Scimemi e il suo “Magicomio”, un divertentissimo show surreale a cavallo tra magia, teatro e improvvisazione. Infine, alle ore 21.30 in Piazza Fiera, spazio ad “Amazon non ha vetrine, acquista con il cuore” e alla sfilata di moda e all’elezione di Miss Vigiliane 2021.

Sabato 26 giugno, nella giornata che celebra il Santo Patrono della città di Trento, il primo appuntamento è alle ore 10 in Piazza Duomo con la Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo Mons. Lauro Tisi. Al termine della Messa, è prevista la tradizionale Distribuzione del pane di S. Vigilio, benedetto dall’Arcivescovo e offerto dall’Associazione Panificatori Trentini.

Nel pomeriggio il ritrovo è nuovamente in Piazza Duomo con le visite guidate di “A passo Duomo”, previste alle ore 18 e alle ore 19. Un piccolo tour attorno al Duomo a cura del Museo Diocesano Tridentino. Prenotazioni allo 0461/234419 (10-13 e 14-18, tutti i giorni tranne il martedì. Il giorno di S. Vigilio il Museo rimane chiuso).

Nel Giardino della Curia Arcivescovile torna “Il profumo della natura”, laboratorio per i più piccoli dedicato alle piante aromatiche e officinali, a cura di Coldiretti Donne Impresa (dalle ore 18 alle ore 20). A partire dalle ore 19, l’appuntamento è in Piazza Fiera per aspettare uno degli eventi più attesi delle Feste: la Disfida dei Ciusi e dei Gobj. Al termine della premiazione dei vincitori del Palio dell’Oca (gara che ha visto trionfare la zattera di Spini di Gardolo sugli equipaggi di Bolleri e Sopramonte), l’Arena di Piazza Fiera accoglierà l’entusiasmante lotta per la polenta tra i Gobj trentini (in costume grigio-nero) e i Ciusi feltrini in costume giallo-rosso.

Piazza Cesare Battisti sarà nuovamente al centro della proposta musicale: alle ore 20 il pubblico potrà ascoltare “Quello che le donne…dicono”, con le straordinarie voci di Denise Berloffa e Roberta Kershbaumer; alle ore 21.30, invece, “Note d notte” proporrà la musica dei Sound of Jura.

In Piazza Duomo, invece, proseguiranno le celebrazioni per il Santo Patrono. Alle ore 20.30, all’interno della Cattedrale del Duomo completamente rinnovata, Massimo Simonini approderà con “S. Vigilio in scena”, uno spettacolo mistico che, attraverso la figura di S. Vigilio, conduce lo spettatore nel labirinto che struttura il complicato rendiconto tra azioni e conseguenze. (L’accesso è contingentato in base alle norme di sicurezza della Diocesi di Trento).

Alle ore 21, nella magnifica cornice del Castello del Buonconsiglio, andrà in scena un evento che vedrà atteso protagonista Andrea Castelli. “A Trento, incontro dedicato alla mia città” è uno spettacolo ideato e interpretato dallo stesso attore trentino, incentrato sui cambiamenti che hanno segnato la vita trentina e non solo. L’evento, esaurito ormai da giorni, in caso di pioggia si sposterà nella Sala Marangonerie del Castello. Alle ore 21.30 invece al Parco delle Albere la comicità di Mario Zucca, mentre in Piazza Duomo ecco “Best of Musical”: l’Associazione Des Etoiles di Trento presenterà un suggestivo medley di coreografie realizzate per le Feste. Un originale mix di immagini, musica e danza dedicato all’abbraccio.

Domenica 27 giugno si comincia alle ore 19, al Giardino della Curia Arcivescovile, con “Dog comedy show”, al Castello del Buonconsiglio invece alle 20 e alle 21.30 le risate dei Toni Marci con “Sorrisi e Castelli”, mentre alle ore 21, in Piazza Cesare Battisti, risuonerà il Concerto delle Piccole Colonne, che per l’occasione presenterà in anteprima assoluta il nuovo lavoro: “Quando si è amici più bello si può”. Ancora musica in Piazza Duomo (ore 21), con la Banda Storta Circus, e in Piazza Fiera, alle 21.30, con Akka – The European Tribute Abba Band. Infine, le ultime “Note d Notte” di questa 38° edizione delle Feste Vigiliane riecheggeranno all’interno del Quartiere di S. Martino con la musica degli Ensemble G. Frescobaldi: sei musicisti in costume d’epoca che presenteranno un excursus storico e musicale, da Bach fino ai Queen.

Oltre al programma giornaliero, questa 38° edizione permetterà alla cittadinanza di vivere appieno Trento grazie ad una serie di appuntamenti che verranno proposti in tutte le giornate di Feste. Nel cuore del Centro storico sarà possibile gustare in allegria i piatti tipici della tradizione culinaria trentina grazie al Bivacco dei Ciusi e dei Gobj (dalle ore 19 alle ore 23), mentre in via Garibaldi vi aspetterà L’isola di Arturo – libri e vinili senza pareti, una lunga bancarella colma di libri usati dedicati a Trento e alla storia della città, con una sezione di vecchi dischi in vinile. Per i più piccoli, invece, l’appuntamento da non mancare è presso il Giardino Solzenicyn (ex giardino S. Chiara) con “Giocando s’impara”. Ogni pomeriggio (dalle ore 19 alle ore 22) un gruppo di animatori accoglierà i più piccoli con Il Quizzone, un gioco capace di coinvolgere genitori e figli, trasformando il giardino in un autentico paradiso per bambini. Nei due weekend dedicati al Santo Patrono, anche lo storico Quartiere di S. Martino è pronto ad ospitare (dalle ore 18) La Carovana degli artisti: musicisti, funamboli e pittori trasformeranno S. Martino in una piccola Montmartre, il quartiere a nord di Parigi dedicato agli artisti. Infine, dopo aver fatto visita al Mercatino Vintage di Piazza Dante (solamente sabato 26 giugno, dalle 18.30 alle 23), per chi volesse approfondire la storia delle Feste Vigiliane e della pittura trentina, il punto di riferimento è il Padiglione di Piazza Duomo, al cui interno sono state allestite due mostre a tema. “Il libro delle Vigiliane” raccoglie una ricca esposizione di oggetti che celebrano i 38 anni di questa straordinaria ricorrenza, tra costumi rinascimentali, maschere, foto d’archivio, locandine delle edizioni passate e molto altro ancora. “Le quattro stagioni di Trento”, invece, è un’esposizione dedicata ai lavori di quattro pittori trentini che hanno ritratto la città di Trento in ognuna delle quattro stagioni: l’inverno (Giuseppe Corradini), l’estate (Maurizio Cesarini), la primavera (Anita Anibaldi) e l’autunno (Cristina Zanella). Il visitatore potrà godere della mostra accompagnato lungo il percorso dalle note de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi. Sarà possibile accedere alle due esposizioni dalle ore 16 alle ore 20.