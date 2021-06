In viaggio anche nel 2021, le proposte di Strade del Mondo di Levico Terme

Il direttivo di Strade del Mondo in un incontro pre Covid-19

L’ultimo anno e mezzo ha tarpato le ali a tutti i viaggiatori. Anche l’associazione Strade del Mondo di Levico Terme, nata nel luglio del 2019 su impulso di un gruppo di amici uniti dalla passione per i viaggi, ha dovuto cambiare i propri piani, rinunciando a viaggiare in presenza per muoversi esclusivamente nel mondo virtuale.

Nell’ultima assemblea dei soci, che si è tenuta venerdì 25 giugno, sono state presentate però alcune novità per la seconda metà di quest’anno e per l’inizio dell’anno prossimo, in cui, si spera, sarà possibile tornare a viaggiare.

Alla scoperta dei birrifici trentini e delle ville palladiane. Tra settembre e ottobre sono previste due gite fuori porta, ma comunque abbastanza vicini a casa. A settembre, Strade del Mondo organizzerà un tour dei birrifici della Val di Fassa e del Primiero, per scoprire come viene prodotta la birra trentina. A ottobre, invece, ci si sposterà in Veneto, con una visita alle ville palladiane della provincia di Vicenza. “Parleremo di arte, ma anche di valorizzazione del territorio e delle sue prelibatezze”, spiega Massimiliano Osler, presidente dell’associazione levicense.

Sognando il Giappone e la Bosnia. “Ora come ora, i turisti non possono entrare in Giappone, ma non ce la siamo sentiti di annullare il viaggio che abbiamo programmato per novembre”, dice Osler. Rimane quindi valida la proposta di un viaggio in Giappone dal 13 al 27 novembre, sperando che la situazione Covid migliori e si possa partire. Le iscrizioni sono aperte a un massimo di dieci persone. Il costo, tra spostamenti e pernottamento, si aggira attorno ai 1600 euro.

Intanto si progetta già per il 2022. “Stiamo programmando un viaggio in Bosnia – spiega il presidente di Strade del Mondo – perché la consideriamo la nostra ‘terra d’adozione’. Anni fa, con l’associazione Mondo Giovani, della quale sono stato presidente, abbiamo visitato questo Paese. Ci siamo quindi detti: ‘Perché non ripetere questo viaggio?’”. Tra gennaio e febbraio del 2022 si terranno degli incontri di preparazione, curati da Strade del Mondo con l’aiuto di alcuni storici locali e delle associazioni Viaggiare i Balcani e Trentini nel Mondo. A giugno, invece, il viaggio vero e proprio, che probabilmente toccherà le città di Sarajevo, Mostar e Srebrenica, ma anche Prijedor e Stivor, per via del loro legame con il Trentino.

La Repubblica Ceca a Levico. L’associazione Strade del Mondo collabora con il Centro studi sulla storia dell’Europa orientale di Levico Terme per una rassegna che si terrà tra luglio e agosto, e che partirà molto probabilmente il 7 luglio. “La biblioteca del CSSEO ha deciso di curare ogni anno degli approfondimenti su uno Stato dell’Est Europa diverso”, spiega Osler. Il viaggio parte dalla Repubblica Ceca. Ci saranno degli incontri alle Terme di Levico con alcuni storici che parleranno della storia e della cultura di questo Paese; saranno proiettati anche sei film d’autore, alcuni dei quali sono risultati vincitori del premio Oscar. Tre le mostre dedicate al Paese che, nel ‘68, visse la famosa “primavera”. Due saranno allestite alle Terme di Levico e in biblioteca comunale, con un percorso dedicato alla letteratura ceca e un focus sulla figura di Franz Kafka. Un’altra, invece, sarà dedicata alle manifestazioni degli anni Sessanta e Settanta, e ospiterà anche alcune immagini inedite.

Esperienze di vita… nomade. In autunno sarà proposta la seconda edizione della rassegna “Levicensi sulle strade del mondo”, lanciata nel 2019. “Molto probabilmente il titolo non sarà più lo stesso, perché cercheremo di ospitare le esperienze di vita e di viaggio in uno Stato estero di alcune persone, non per forza di levicensi”, spiega Osler.

Le associazioni possono viaggiare in rete. “In questi giorni sto dialogando con alcune associazioni culturali di Levico – conclude il presidente di Strade del Mondo – perché spero che in futuro si possa realizzare qualcosa tutti assieme e che riguardi la nostra cittadina. Siamo aperti alla collaborazione con tutte le associazioni trentine, non solo quelle della Valsugana”.