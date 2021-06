Cure mediche, da oggi attivo il numero europeo 116117

Foto ufficio stampa PAT

A partire dalle ore 20 di martedì 29 giugno, sarà attivo anche in Trentino il numero unico europeo 116117, dedicato a tutti i cittadini che necessitano di cure mediche non urgenti, che potranno chiamare il servizio di continuità assistenziale utilizzando un solo numero telefonico per tutta la provincia.

Ad oggi, in Italia il nuovo numero europeo, che sarà attivo sulle 24 ore 7 giorni su 7, è operativo solamente in Lombardia e in provincia di Alessandria. Accessibile ai cittadini stranieri grazie ad un servizio di interpretariato in 14 lingue, la chiamata è gratuita, da telefono fisso o mobile.

“Il numero telefonico 116117 – ha detto Andrea Ventura, medico responsabile della Centrale Operativa Integrata 116117, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio –, è il numero unico europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi della sanità trentina. Servirà per accedere al servizio di continuità assistenziale ed essere quindi messi in contatto con la guardia medica più vicina, per ricevere informazioni sulla guardia medica turistica, le farmacie di turno ed altre informazioni sui servizi sanitari che verranno progressivamente implementate; inoltre la Centrale Operativa Integrata gestirà i trasporti sanitari non urgenti, dalla prenotazione del viaggio al coordinamento dei mezzi. Alla chiamata del cittadino risponderà un operatore tecnico che, dopo aver raccolto generalità e localizzazione, analizzerà la richiesta dell’utente per indirizzarlo al servizio più adeguato. La centrale è completamente informatizzata con un software che permette la registrazione e la tracciabilità delle comunicazioni oltre ad un collegamento attraverso telefono cellulare e tablet per la gestione del paziente da parte del medico di guardia medica. Nella zona del Primiero, che afferisce come distretto telefonico alla Regione Veneto ed ha il prefisso 0439, è stato necessario attivare il numero verde 800 016 017 che permettesse, fino all’attivazione del 116117 in Veneto, la chiamata dai comuni di Primiero-San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis”.

“In questa prima fase – ha aggiunto Roberta Levato, responsabile del personale di Trentino Emergenza – lavoreranno in Centrale 19 operatori su tre turni giornalieri oltre a un coordinatore e un amministrativo ma il numero di operatori potrà essere aumentato in base all’ampliamento dei servizi erogati che a regime includeranno anche le informazioni su tutti i servizi della sanità trentina. Mi preme ricordare – ha proseguito Roberta Levato – ai cittadini che è importante chiamare il numero 116117 anche nel caso in cui decidessero di recarsi autonomamente in ambulatorio, ciò permetterà al medico di continuità assistenziale di avere disponibile una scheda di “pre-accettazione” con i dati del paziente e ottimizzare in questo modo le attese”.