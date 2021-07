Circuito mondiale di sci nautico, Thomas Degasperi trionfa a San Gervasio

Foto Facebook Thomas Degasperi

Dopo alcune gare disputate negli Stati Uniti, prosegue nel migliore dei modi anche in Europa la stagione agonistica del campione trentino di sci nautico Thomas Degasperi, che si è aggiudicato la VII^ edizione della Pro-Am San Gervasio, unica gara dello Slalom di sci nautico che si disputa in Europa in una stagione che ha falcidiato a causa dell’emergenza Covid le date fissate in Francia, Spagna, Inghilterra e Grecia del Pro Tour mondiale.

Degasperi, 2 volte campione del mondo e 7 volte campione europeo, non ha lasciato scampo agli avversari battendo, nella finale testa a testa il bresciano atleta della Jolly Sky Nicholas Benatti con un performance d’alto livello con 5@10,75.

La competizione, svoltasi nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia, ha finalmente dato il via ad una stagione agonistica per forza di cose ridotta a causa delle problematiche causate dalla pandemia. Una ripartenza comunque importante per gli appassionati di questo sport tipicamente estivo, finalmente tornati sul famoso campo di gara bresciano che tutti gli anni ospita la Pro Am e che venerdì scorso ha visto entrare in acqua i migliori rappresentanti della disciplina.

Lo sci nautico ad alto livello continua in Europa dal 22 Luglio con i Campionati Europei Open in Grecia, poi più avanti in Florida (USA) i Mondiali Open.