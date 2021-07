A Castel Sajori la tappa alense di “Tesori nascosti ed antichi racconti”

Ornela Marcon e Giulio Robol condurranno gli spettatori alla scoperta delle leggende trentine

Alla scoperta di Castel Sajori di Ala con una passeggiata e uno spettacolo teatrale all’aperto. È il singolare mix che propongono “LuHa – Art Survival Kit” e TsT -Trentino Storia Territorio per giovedì 8 e domenica 11 luglio. L’evento, che prevede quattro spettacoli, rientra nell’ambito del progetto “Tesori nascosti ed antichi racconti”, sostenuto da Fondazione Caritro e Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto, con la collaborazione, per questa tappa alense, della Biblioteca Comunale di Ala.

L’evento si dividerà a metà tra una passeggiata alla scoperta di un luogo poco conosciuto del territorio di Ala, accompagnati in tutta sicurezza da una guida, ed un evento teatrale. “Tra boschi ed alture si nascondono posti misteriosi, tesori che solo pochi coraggiosi sono in grado di scovare”, spiegano gli organizzatori. “Tra rocce e fonti zampillanti nascono racconti il cui eco si perde in antiche memorie. Un’attrice e un violinista vi condurranno alla scoperta delle creature leggendarie della terra trentina immersi in luoghi affascinanti e sconosciuti, testimonianze di un mondo antico e misterioso. Indossate i vostri scarponi, prendete una buona coperta su cui stendervi per godervi lo spettacolo e preparate i vostri occhi, le vostre orecchie ed il vostro cuore alla meraviglia”. Il progetto è di Ornela Marcon e Giulio Robol, che ne sono i protagonisti.

Due gli spettacoli al giorno, il primo turno con ritrovo alle 9 ed il secondo alle 16. Il ritrovo sarà alla fermata dell’autobus su Strada Castel Sajori tra Chizzola e Corné (si raccomanda la puntualità). Una guida guida di Media Montagna accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Sajori e delle imponenti rovine del suo misterioso castello. Lì si troverà un folletto/violinista ed una strega/narratrice, che proporranno uno spettacolo di narrazione e musica ispirato alle antiche leggende del Trentino e della Vallagarina.

Lo spettacolo teatrale durerà circa 35 minuti. È richiesto abbigliamento adatto al trekking, scarpe adeguate, eventualmente bastoncini, e una coperta per stendersi sul prato ed assistere allo spettacolo. La partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, massimo 20 persone per turno, su whatsapp al numero 3398192787 o all’indirizzo mail luha.artsurvivalkit@gmail.com. I percorsi non sono adatti a persone con difficoltà motorie. Consigliati dagli 8 anni in su. In caso di maltempo la giornata verrà recuperate in data da destinarsi.