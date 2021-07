Da domani aperta al pubblico la Cappella di Sant’Adalberto a Gocciadoro

Tagliato uno degli ultimi cedri di via Gocciadoro

Si stanno svolgendo in queste ore le operazioni di taglio di uno degli ultimi storici cedri di via Gocciadoro a Trento. Negli anni, per motivi di sicurezza, molti dei cedri presenti lungo la via sono stati tagliati e nel 2015 uno degli alberi presenti nel giardino del Sert era addirittura crollato sotto forti raffiche di […]