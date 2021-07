Venerdì 9 luglio la S. Messa con il vescovo Lauro, sabato 10 l’evento “Sulle tracce di S. Paolina”

Tutto pronto a Vigolo Vattaro per la festa di Santa Paolina, in programma oggi, venerdì 9 luglio, e domani, sabato 10, nell’anno del 30° anniversario dalla beatificazione (l’anno prossimo invece ricorreranno i 20 anni dalla canonizzazione). In dettaglio il programma.

Oggi, venerdì 9 luglio, giorno in cui la Chiesa commemora la santa, alle 20 nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio a Vigolo Vattaro l’arcivescovo Lauro Tisi celebrerà la S. Messa; i posti sono limitati a 80, ma ci sarà la diffusione audio e video anche all’esterno. Seguirà alle 21, sul sagrato, la proiezione del film documentario sulla vita e sulle opere della giovane, nata a Vigolo Vattaro il 16 dicembre 1865.

Domani, sabato 10 luglio nel pomeriggio l’evento “Sulle tracce di S. Paolina” raggiungerà, in maniera itinerante, i luoghi cardine del paese per raccontare via via la vita della santa. Si partirà alle 17 dal fonte battesimale della chiesa parrocchiale di S. Giorgio con l’intervento del parroco, don Giorgio Gabos. Alle 17.20 presso la vicina Casa Natale di Santa Paolina, in piazzetta Santa Paolina, suor Marli e don Livio Dallabrida parleranno della vita della santa e della congregazione da lei fondata in Brasile. Alle 17.40 presso la Casa Natale di padre Andrea Bortolameotti, in via degli Orti, Carlo Bridi presenterà la figura di padre Andrea.

Alle 17.55 presso la chiesetta del Redentore della Filanda, in via 21 Aprile, è previsto un intervento a cura del Museo Storico del Trentino. Alle 18.20 in Piazza Marzari, sempre a cura del Museo Storico del Trentino, un intervento sulle vicende migratorie con particolare attenzione al rapporto tra emigranti e Comune di Vigolo Vattaro. Alle 18.40 in Piazza Marzari il saluto delle autorità e l’inaugurazione della statua lignea dedicata dal Comune di Altopiano della Vigolana al ricordo dell’emigrazione trentino tirolese. Concluderà la festa la fisarmonica di Laura Moschen. Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube dell’associazione “Trentini nel Mondo”.