Incendio sulla Panarotta, il grazie ai vigili del fuoco

L’incendio sulla Panarotta ha colpito 110 ettari di bosco

L’incendio sulla Panarotta ha colpito in 12 giorni 110 ettari di bosco. Grande l’impegno dei vigili del fuoco volontari per domarlo. Ieri, sabato 30 luglio, si è voluto organizzare un momento per ringraziarli nella frazione Kamauvrunt (comune di Frassilongo).

Luigi Maturi, vicepresidente della Federazione dei Vigili del Fuoco volontari, ha sottolineato “il lavoro di squadra che ha permesso, mettendo assieme le forze, di superare un evento così complesso”. L’ispettore dell’Unione distrettuale di Pergine Valsugana, Mauro Oberosler, ha ricordato che si è trattato di “12 giorni di grande impegno, visto che sono stati colpiti dalle fiamme 110 ettari di bosco”. Ha ringraziato i 13 Corpi del Distretto che sono intervenuti e anche i 15 del Distretto Valsugana e Tesino che hanno dato un aiuto molto importante. Per contrastare l’incendio sono intervenuti anche i Corpi di Civezzano, Ravina e Fornace.

Anche Bruno Groff, sindaco di Frassilongo, ha ringraziato i vigili del fuoco volontari che sono intervenuti nei giorni dell’incendio. Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, ha lodato “lo spirito di collaborazione tra Corpi e tra Distretti che è stato messo in campo in questa occasione. Un impegno non scontato, che comporta anche dei rischi e che ancora una volta, dopo quanto già fatto in occasione della tragedia della Marmolada, ha dimostrato quello che è in grado di fare il sistema della Protezione civile del Trentino”.

L’incontro si è svolto presso il tendone allestito in occasione della festa organizzata in questi giorni per la “Madonna della Pace”, ed è stato voluto proprio come segno di riconoscenza a tutto il personale che si è speso con impegno per avere ragione delle fiamme.