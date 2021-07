È F43 l’orsa dotata di radiocollare in val di Ledro

Sanità in val di Ledro: l’assessora Segnana incontra il sindaco e la Giunta

Sanità in Val di Ledro: al lavoro per trovare una soluzione. Va in quest’ottica anche l’incontro di ieri, giovedì 11 febbraio, tra l’assessora alla sanità Stefania Segnana e il Sindaco e la Giunta comunale ledrense. “Il potenziamento dei servizi sanitari territoriali è il principale obiettivo a cui stiamo lavorando con l’Azienda sanitaria, nonostante l’emergenza Covid che […]