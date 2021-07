Pinzolo, parte il conto alla rovescia per la circonvallazione

La circonvallazione di Pinzolo sarà funzionale e operativa entro il 2025

Se ne parla da quarant’anni ormai quale opera strategica per la viabilità della Rendena ma anche per tutta la provincia. Per la circonvallazione di Pinzolo sembrano arrivati il momento e soprattutto le disponibilità finanziarie per stringere tempi di realizzazione e consegna. La tabella di marcia verso quest’opera – una delle cinque decise dalla Giunta provinciale a guida Fugatti per il rilancio dell’economia trentina nel post-Covid – è stata definita e rappresentata in un recente incontro del governo provinciale (presenti Fugatti, Failoni e Spinelli) con il commissario straordinario Massimo Bonenti e gli amministratori locali.

Per i sindaci di Giustino, Massimeno, Pinzolo e Carisolo, partecipanti alla riunione nella sala comunale del Centro Reinalter di Madonna di Campiglio, è stata l’occasione di apprendere dal vivo gli aggiornamenti intorno al progetto molto atteso dalle comunità della Rendena e non solo. “La variante di Pinzolo è strategica per lo sviluppo di tutto il Trentino”, ha detto il presidente Fugatti, “per questo la Giunta provinciale ha inteso dare concretezza individuando la figura del commissario straordinario e promuovendo tutti i passi necessari per una attuazione la più rapida possibile, in condivisione con gli amministratori locali”.

L’opera avrà un costo di circa 75 milioni di euro. Gli aspetti tecnici ed il cronoprogramma della stessa, il cui percorso by-passerà gli abitati di Pinzolo e Carisolo con innesto dalla rotatoria di Giustino, sono stati illustrati dal commissario Bonenti, presenti anche gli ingegneri Mario Monaco e Carlo Benigni dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche. Si prevede una consegna anticipata dell’opera “funzionale ed operativa” entro la fine del 2025. La prima fase di lavoro è rappresentata da un nuovo aggiornamento della progettazione fissato entro quest’anno. Nel 2022 verrà dato avvio alle procedure di esproprio e contestualmente si provvederà all’espletamento della procedura di gara, “mettendo in gara il progetto definitivo con il sistema dell’appalto integrato”. All’impresa vincitrice spetterà infine, entro il 2022, la definizione del progetto esecutivo e, a partire dal 2023, l’avvio dei lavori di realizzazione della circonvallazione.