“Stava, tragedia evitabile”, le celebrazioni a 36 anni dalla catastrofe

Foto ufficio stampa PAT

A 36 anni dall’immane tragedia che colpì al cuore la comunità trentina, le autorità si sono ritrovate, in forma ridotta rispetto al passato per via dell’emergenza sanitaria, per commemorare le 268 vittime della catastrofe di Stava, l’inondazione di fango che il 19 luglio 1985 colpì la piccola frazione di Tesero.

Le celebrazioni, aperte dalla S. Messa celebrata da don Albino Dell’Eva nel cimitero monumentale di San Lorenzo, sono proseguite con la deposizione dei fiori al monumento e l’inaugurazione della mostra “Dove Stava, una valle”.

In rappresentanza dei vertici provinciali, l’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli, ad affiancare – tra gli altri – il sindaco di Tesero Elena Ceschini, il consigliere delegato del Comune di Longarone all’interno della Fondazione Stava 1985 Anna Olivier, il presidente della Fondazione Graziano Lucchi, numerosi primi cittadini della Valle di Fiemme, i consiglieri provinciali Pietro De Godenz e Gianluca Cavada, la senatrice Elena Testor, il commissario della Comunità territoriale della Val di Fiemme Ivan Zanon e il presidente della Sezione degli alpini di Trento Paolo Frizzi.

Nel rivolgere un plauso e un ringraziamento alla Fondazione che in tutti questi anni ha tenuto vivo il ricordo della catastrofe di Stava, promuovendo iniziative e studi guardando in particolare alle giovani generazioni, l’assessore Spinelli ha ricordato come la causa di quanto accaduto non vada ricercata nella fatalità, bensì “nelle scelte sbagliate che vennero fatte e nella colpevole sottovalutazione delle loro conseguenze. Pensavamo che una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere e invece ci scoprimmo indifesi ed incapaci”. “Stava – ha sottolineato l’assessore – ci ha insegnato quanto possa essere fragile l’equilibrio che si instaura fra uomo e ambiente e questa era certamente una tragedia evitabile. Da allora il Trentino ha fatto molto sul fronte della prevenzione, dei controlli, della tutela dell’ambiente e dei suoi equilibri legiferando e intervenendo con priorità per la loro salvaguardia”.