La chiesa parrocchiale di S. Antonio di Mavignola ospita il coro “Fiaschi” di Borgo Lares

Il Coro Fiaschi di Borgo Lares

Sarà un sabato sera “in…canto”, quello che vedrà protagonista il coro “Fiaschi” di Borgo Lares. Il concerto viene ospitato sabato 24 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Antonio di Mavignola.

I cori di montagna del Trentino sono una tradizione secolare, per questo la Pro Loco G. S Mavignola ogni estate propone un coro alpino ai propri ospiti. Il coro “Fiaschi”, in questa tradizione rientra da quasi un decennio: si è costituito ufficialmente a novembre del 2012, da un gruppetto di giovani con la passione per il canto, accomunati dal legame con il territorio e da tradizioni e consuetudini orali che si tramandano di generazione in generazione.

Il nome nasce proprio nella settimana in cui solitamente avviene la torchiatura dei grappoli d’uva per la produzione del Vino Santo. Lo stesso accade al coro, comincia a “maturare” muovendo i primi passi nei piccoli paesi del territorio delle Giudicarie – dove i cantori sono nati, lavorano, vivono – per cogliere poi con entusiasmo l’occasione di alcuni inviti fuori regione che consentono al coro di far conoscere la propria storia ed al contempo il Trentino attraverso il canto.

Una bella serata attende, quindi, i villeggianti di Mavignola sabato 24 luglio alle 21 alla Chiesa Parrocchiale del piccolo borgo alpino.

Unica raccomandazione la prenotazione obbligatoria entro le 12 di domani, telefonando al Punto Info del Parco Naturale Adamello Brenta (0465.507501 ; mail: info@mavignola.it).