Vasco Rossi a Trento, il concerto è confermato

Il tanto annunciato concerto di Vasco Rossi a Trento alla fine si farà. Ad annunciarlo è lo stesso Vasco, che con un post sui social conferma l’evento, in passato annunciato e poi smentito, che si svolgerà il 20 maggio 2022 nell’area San Vincenzo di Mattarello.

“Vi annunciamo in anteprima l’evento speciale che si terrà a Trento, il 20 Maggio 2022: Vasco Rossi sarà in concerto per inaugurare la Trentino Music Arena. Dopo tanto rincorrersi di voci, finalmente è arrivata la conferma ufficiale dalla Provincia Autonoma di Trento che, nell’ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica. Il nuovo parco si chiama TRENTINO MUSIC ARENA, sorge a pochi Km dalla città, nell’area San Vincenzo di Mattarello ed è in grado di ospitare oltre 100.000 persone. E chi, se non Vasco, poteva essere il primo a calcare il palco della Music Arena del Trentino? Dal canto suo il KOM non vede l’ora di tornare in concerto e di riabbracciare il suo pubblico”, scrive Vasco Rossi in un post, che trova conferme anche in una nota della Provincia: “La giunta provinciale ha approvato oggi una delibera che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali (ma anche sportivi) di livello internazionale”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al IlBlasco Fan club, dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2021 presso il circuito Vivaticket (https://vascolive.vivaticket.it). Apertura vendite per tutti dalle ore 12.00 del 10 settembre 2021 sempre sul circuito Vivaticket (https://vascolive.vivaticket.it).