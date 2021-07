Il Trentino in aiuto di Cuba: gli Alpini di Trento donano 1500 euro

L’isola di Cuba nelle ultime settimane sta attraversando un periodo di particolare difficoltà, dato che ad un aumento dei contagi da Covid-19, si sommano gli inasprimenti del blocco economico imposto dagli Stati Uniti. Per questo motivo, l’Associazione Filorosso ha infatti deciso di promuovere anche sul territorio trentino la raccolta di fondi e materiale sanitario, organizzata a livello nazionale da AICEC, l’Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba assieme al CONACI, il Coordinamento Nazionale dei Cubani Residenti in Italia, in memoria di Léster Cabrera Chávez e Graciliano Díaz Bartolo, medici cubani che un anno fa hanno prestato la loro opera gratuita in Italia con la Brigada Henry Reeve e che hanno sacrificato la propria vita per la lotta al Covid-19.

La raccolta, realizzata in coordinamento con il Consolato Generale di Cuba in Italia, e in collaborazione con Cubana de Aviacion, sarà destinata alla provincia cubana di Matanzas, oggi la più colpita dalla pandemia di tutta l’isola caraibica.

Tra i primi ad aderire in Trentino anche gli Alpini di Trento, che contattati da Tamara Alfonso Toledo, cittadina cubana residente in Trentino per anni attiva nel mondo della cooperazione e del volontariato, e con l’interesse del Presidente della Sezione ANA di Trento Paolo Frizzi, hanno donato 1500 euro in materiale sanitario, mascherine, disinfettante e guanti. Tutto il materiale raccolto sarà inviato per via aerea a Cuba, assieme ad altro materiale sanitario che verrà acquistato con i fondi donati dalla generosità dei trentini. A fare da regia dell’operazione, le storiche associazioni trentine che cooperano con Cuba: Filorosso Odv e il circolo Ernesto Guevara di Trento dell’associazione Italia-Cuba.

Per contribuire, è possibile donare con bonifico bancario intestato a Filorosso Odv, con causale “donazione Lucha al COVID – erogazione liberale”, al conto corrente con Iban IT25X0306909606100000181094, di Intesa san Paolo. In alternativa, è possibile comprare o raccogliere i seguenti materiali e consegnarli presso Filorosso Odv, in via dei Furli 24 a Lavis (TN): mascherine chirurgiche (no stoffa o tessuto); mascherine N95 o FFP2, occhiali protettivi; camici monouso; tute monouso; guanti da esame in lattice (taglie S-M-L, senza polvere); guanti chirurgici sterili in lattice (taglie S-M-L); siringhe in plastica da 2,5 ml con ago 21 G x 1″; siringhe in plastica da 10 ml con ago 20 G x 1″; siringhe in plastica da 10 ml con ago 20 G x 1-1 / 2“.