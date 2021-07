Torna il percorso di formazione per i giovani musicisti di Upload School

Anche nel 2021 torna il bando Upload School, che si propone di accompagnare tre progetti musicali under 21 del territorio trentino lungo un percorso di crescita artistica e professionale, grazie ad un’attività di produzione musicale di alto livello. Non è semplice infatti per i giovani musicisti muovere i primi passi nel complesso mondo della musica, settore dove a volte talento e passione non bastano, se non sono unite ad un buon livello di esperienza e formazione professionale. Ecco perché UploadSounds, per il secondo anno consecutivo, ha chiamato ad affiancare ai tre giovani talenti iscritti che saranno selezionati tre tutor e produttori d’eccezione, professionisti della musica con grande esperienza nell’ambito della produzione: Cesare Petulicchio, fondatore, con Adriano Viterbini, dei Bud Spencer Blues Explosion, ma anche produttore e batterista di molti artisti della nuova scena indipendente italiana, tra cui Motta; Gianluca Taraborelli, alias Johnny Mox, polistrumentista trentino con tre dischi alle spalle, due tour europei, un tour americano e centinaia di concerti in tutta la penisola, oltre che fondatore della meta-band “Stregoni”, progetto musicale dedicato alle politiche migratorie dell’Unione Europea, e protagonista del film “Senza Voce – La Storia di Stregoni”, presentato al Trento Film Festival 2021; infine Leonardo Milani, pianista, autore, music producer e compositore attivo da anni nel campo delle produzioni discografiche e nell’ambito delle colonne sonore (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”, “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì).

Per partecipare, i musicisti solisti o costituiti in band, devono essere residenti o domiciliati nella Provincia autonoma di Trento e avere dai 14 ai 21 anni (la media di età della band deve essere al massimo di 21 anni). Quindi è sufficiente iscriversi, gratuitamente, inviando entro e non oltre la mezzanotte del 23 settembre 2021 all’indirizzo email info@uploadsounds.eu un brano originale in formato .mp3 in lingua italiana, inglese o tedesca, comprensivo del testo della canzone e di una fotografia.

I tre migliori progetti musicali, che verranno selezionati da una giuria di qualità formata dai produttori di Upload School e da un membro esperto della Fondazione Cassa Rurale di Trento, parteciperanno al percorso di produzione musicale, che si svilupperà in una prima parte in presenza, durante tre giorni di workshop presso il Centro Musica di Trento e il Centro Giovani Smart Lab di Rovereto, in programma dal 1 al 3 ottobre prossimi. Ad attendere i giovani partecipanti una serie di attività di produzione e formazione musicale in plenaria, in sala prove e in studio, per la realizzazione professionale di una loro canzone originale. Nella seconda fase, in seguito, partendo dai 3 brani di partenza, un produttore accompagnerà i progetti selezionati attraverso un virtual coaching a distanza, della durata di 1 mese e mezzo, durante il quale i 3 pezzi saranno prodotti in modo da essere poi competitivi nell’ambito dell’UploadSounds contest generale, con scadenza il 21 novembre 2021.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Mercurio di Trento, il Centro Musica di Trento e la Cooperativa Sociale Smart Onlus di Rovereto, in collaborazione con il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento e la Fondazione Cassa Rurale di Trento, nell’ambito della piattaforma euroregionale UploadSounds, co-finanziata – tra gli altri – dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.