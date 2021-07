Da Rovereto a Capo Nord in bicicletta: è partita la NorthCape4000

Al via il progetto Foodiverse, coinvolte l’università e “Nutrire Trento”

Un sistema del cibo diversificato a tutti i livelli: dall’agricoltura alla distribuzione al consumo, per ridurre distanze e problemi e per portare in tavola piatti più naturali e salutari. Questo l’obiettivo del progetto europeo Foodiverse (Diversifying sustainable and organic food systems), lanciato mercoledì 10 marzo, con un evento internazionale online, che in tre anni di […]