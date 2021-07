La biblioteca di Canazei omaggia Mario Rigoni Stern nel centenario della nascita

A Paneveggio la foresta distrutta da Vaia rinasce a suon di musica

Saranno presenti anche i vertici di Coldiretti Trentino Alto Adige lunedì 14 giugno a Paneveggio per l’iniziativa “La foresta rinasce a suon di musica” che si concretizzerà con la piantumazione degli abeti rossi, resa possibile dalla raccolta fondi promossa dalla band Eugenio in via di Gioia con la piattaforma Lettera al Prossimo. L’evento d’eccezione è […]