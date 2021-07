Grave incidente per un biker al Fassa Bike Park sul Col Rodella.

Lunga o corta, è sempre la Marcialonga

Otto minuti, uno in meno del 2015: è il tempo record nel quale, sette mesi fa, sono stati “bruciati” i pettorali disponibili (7.523) per la 44ª edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa, presentata martedì scorso e in programma il prossimo 29 gennaio. A bruciare, ma di gioia – malgrado la poca neve caduta lo […]