Addio a Bruno Masé, paladino dei più deboli

Addio a Francesca Ferrari, volontariato trentino in lutto

Un infarto improvviso si è portato via, all’età di 87 anni, Francesca Ferrari, molto conosciuta per la sua incessante attività nel mondo del volontariato trentino. Ex consigliera comunale a Trento, fondatrice nel 1981 dell’Associazione Famiglie Tossicodipendenti che ha diretto fino al 2004, Francesca Ferrari è stata dal 2001 l’anima, con Bruno Masè e Roberto Vergari, […]