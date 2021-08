Al castello di Arco i mille volti di Arturo Brachetti

Giovedì 5 agosto al castello di Arco arriva lo spettacolo dell’uomo dai mille volti: Arturo Brachetti. “Arturo racconta Brachetti” è il titolo dello show, con inizio alle 21.15, in cui il celebre trasformista, capace in un battito di ciglia (o forse due) di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico.

Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle mille arti in cui eccelle e altro ancora. Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici… L’incontro è strutturato come un racconto di Arturo, con tante piccole sorprese.

La proposta fa parte de «Il castello delle meraviglie», la rassegna di eventi che si caratterizza per lo straordinario palcoscenico: il prato della Lizza, lo spettacolare belvedere del castello di Arco, in alto sulla rocca che domina la città, il Garda e la valle del Sarca. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

I biglietti, in prevendita, online su Primi alla Prima oppure agli sportelli delle Casse Rurali del Trentino costano 5 euro. L’ingresso è gratuito per persone con handicap e bambini e ragazzi fino a 14 anni di età. Il titolo per il diritto alla gratuità deve essere esibito all’entrata. I biglietti sono acquistabili fino a un’ora prima dell’evento.