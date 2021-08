La Protezione civile trentina in Sicilia in aiuto contro gli incendi

La Protezione civile trentina in aiuto al Cadore

Dopo le copiose nevicate che nei giorni scorsi si sono verificate anche in Veneto, la Protezione Civile trentina è partita oggi verso Santo Stefano e verso Cibiana di Cadore, per collaborare allo sgombero della neve dalle strade e dai tetti degli edifici. Mettere in sicurezza le strutture, ripristinare la viabilità e togliere dall’isolamento i centri […]