Sarà don Stefano Zeni il nuovo pro-direttore dell’Istituto teologico affiliato (ITA)

Emergenza Covid, l’appello del vescovo Lauro alla responsabilità

“Mentre penso agli ammalati e a quanti hanno perso la vita, mi rivolgo anzitutto a voi affinché sentiate che distanziamento e mascherina sono strumenti per tutelare la salute di tutti, un atto di grande amore per gli altri. Dobbiamo essere tutti consapevoli che la nostra leggerezza su questo terreno può causare conseguenze drammatiche per le […]