Imprese trentine a Biofach, ecco il bando per partecipare

Lo stand trentino nell’edizione 2020 di Biofach

È online il nuovo bando per la partecipazione alla fiera internazionale Biofach, ospitata dal quartiere fieristico di Norimberga nel febbraio 2022. La manifestazione ha visto nelle passate edizioni in presenza la partecipazione di oltre 150 Paesi diversi con 3 mila espositori e 150 mila visitatori. Nel 2021 ha sperimentato la modalità digitale, con 800 eventi virtuali e 10 mila appuntamenti di business. Quella 2022 sarà la quarta edizione a cui parteciperà il sistema d’impresa trentino coordinato da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.

Il bando, pubblicato nella sezione “Bandi e Appalti” del sito di Trentino Sviluppo, si rivolge alle imprese del settore della trasformazione alimentare con sede legate e/o operativa in Trentino, aventi codice attività tra quelli ammessi dai criteri generali della legge provinciale in merito agli aiuti alla commercializzazione delle imprese trentine. Saranno accolte in numero minoritario anche aziende appartenenti al comparto agricolo e al settore cosmetico, previa apposita valutazione tecnica. È necessario possedere la certificazione biologica in corso di validità per tutti i prodotti presentati in fiera.

Le imprese selezionate potranno avere uno spazio dedicato all’interno dello stand trentino e saranno protagoniste di una campagna promozionale multimediale rivolta agli operatori del settore sia durante la fiera sia nei mesi precedenti. Saranno inoltre attivate, in favore delle aziende partecipanti, iniziative di preparazione, accompagnamento, supporto logistico e strategico. La partecipazione collettiva ha l’obiettivo di valorizzare il sistema biologico trentino nel suo complesso ed aumentare la visibilità e l’attrattività dell’offerta di prodotti di eccellenza ad un pubblico altamente specializzato.

Le richieste di adesione dovranno essere presentate entro venerdì 17 settembre sulla base delle indicazioni contenute nel bando. Ulteriori informazioni sui criteri di ammissione e selezione sono disponibili sul sito di Trentino Sviluppo.