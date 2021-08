Al Museo di San Michele dal 4 settembre torna il “Festival dei burattini in musica”

Quattro appuntamenti con il teatro di figura, un incontro pubblico e laboratori didattici sulle carte di regola per “Le notti di San Michele”

Anche quest’anno il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige propone durante il mese di settembre spettacoli, eventi e attività didattiche per “Le notti di San Michele”. A partire da sabato 4 settembre è in programma il “Festival dei burattini in musica” con la direzione artistica di Luciano Gottardi: appuntamenti di teatro di figura da non perdere con accompagnamento musicale dal vivo. A questi si aggiunge, sabato 25 settembre, un’intera giornata dedicata alle carte di regola del Trentino, con attività per famiglie, visite guidate a tema e un incontro pubblico con diversi esperti qualificati.

Sabato 4 settembre si inizia con lo spettacolo proprio di Gottardi, “Storie per dormire in piedi. Spettacolo di teatro d’oggetti”, in cui i dodici racconti musicali “Bedtime Stories” di Tom Johnson vengono interpretati con diversi oggetti: come un arcolaio, un filo, dei bicchieri, degli occhiali, che diventano i protagonisti delle buffe e talora surreali storie della buonanotte che il compositore ha scritto per clarinetto e narratore. Sabato 11 settembre sul palcoscenico arriva “La gatta cenerentola” di Beppe Rizzo, racconto della giovane Zezolla, versione di Cenerentola più antica e italiana, che dimostra di capire che anche se la sua vita non può essere una fiaba, è pur sempre una bella vita da vivere. Il 18 settembre Eva Sotriffer e Max Castlunger presentano “Non solo i lupi hanno fame”, spettacolo di burattini e marionetta portata senza parole, ispirato liberamente al racconto popolare “Zuppa di pietra”. Lo spettacolo “Di Pinocchio l’avventura”, con Italo Pecoretti per il Teatro delle dodici lune, conclude il festival sabato 25 settembre, con un burbero burattinaio che racconta controvoglia la storia di Pinocchio, affermando di essere il discendente di Mangiafuoco e di conoscere a menadito la vita e la morte del famoso burattino. Per tutte le serate è necessaria la prenotazione. Gli spettacoli hanno inizio alle 21 e sono preceduti alle 20 da una vista guidata gratuita al Museo.

La giornata di sabato 25 settembre verrà inoltre dedicata alle Carte di Regola, gli antichi statuti che, attraverso una serie di norme, definivano modi e forme dello sfruttamento dei beni che appartenevano alle comunità tradizionali trentine. Attraverso laboratori per famiglie, visite guidate che approfondiranno la tematica e un incontro pubblico dal titolo “Le carte di regola: storia, territorio, attualità”, verrà così offerto un importante momento di riflessione rivolto a tutte le età su come le comunità rurali trentine provvedessero autonomamente all’amministrazione di estesi beni collettivi, come boschi e praterie di alta quota, alla salvaguardia della proprietà privata, limitata ai campi e ai prati, e al regolamento delle relazioni tra gli individui in rapporto all’accesso alle risorse naturali e allo svolgimento delle attività produttive.

Per partecipare ad ogni evento la prenotazione è obbligatoria sul sito del Museo o telefonando al numero 0461 650314. L’accesso al Museo è consentito solamente ai soggetti muniti di Green pass. L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.