Il “Pulcino d’Oro” torna a fare gol

Il “Pulcino d’oro” scende di nuovo in campo

Fiorentina, Hellas Verona, Lazio, Roma, Sassuolo, Torino, Venezia, Cittadella, Parma, Südtirol, Porto e Sporting Lisbona. Sono le 12 squadre giovanili di società professionistiche che, dal 2 al 5 settembre, insieme a 36 formazioni dilettantistiche di tutta Italia, parteciperanno – su 14 campi di Levico Terme, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Pergine Valsugana – alla sesta edizione del torneo internazionale “Pulcino d’Oro” di calcio.

“Un’edizione che, seppur pesantemente condizionata dalla pandemia (per rispettare il distanziamento, la sfilata d’apertura di domani, venerdì 3 settembre alle 16.30, si terrà eccezionalmente dalle Terme all’Anfiteatro, ndr) e senza essere stata preceduta dai tornei regionali ed europei, stiamo portando avanti con il sorriso e ancora più forza, orgogliosi di avere tra i nostri ambasciatori anche il ct azzurro Roberto Mancini”, ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi lo scorso 30 agosto nella sede di Trentino Marketing, Renzo Merlino, presidente del Comitato Organizzatore che fa capo all’US Levico.

Merito, oltre che degli stessi organizzatori e degli enti pubblici coinvolti, pure dei circa 150 studenti di diversi istituti non solo valsuganotti e dei 200 volontari che collaborano a vario titolo a questo evento “di comunità e di simbolica ripartenza”. A incrociare i tacchetti, non a caso, saranno un migliaio di Esordienti (classe 2009 e 2010), la categoria che, probabilmente, ha patito più di ogni altra le restrizioni anti-Covid e l’annullamento della passata kermesse. “Rimandare di un anno, può essere lo stesso per un adulto, non certo per un bambino. E se vuoi vedere un bambino felice, devi dargli un pallone”, ha affermato la presidente del CONI di Trento, Paola Mora, citando San Giovanni Bosco.

“Sport, bambini e solidarietà (quest’anno le quote d’iscrizione verranno devolute all’UNICEF) restano i capisaldi della nostra variegata manifestazione, che ci sorprende e travolge sempre, emozionandoci oggi come ieri”, le ha fatto eco il presidente del Levico, Sandro Beretta, ricordando i 3.500 piccoli calciatori finora partecipanti, più le decine di emittenti televisive, i siti web e i canali social di una cinquantina di Paesi che, dal 2015, hanno coperto la rassegna. La fase finale dell’atteso “Pulcino d’Oro” 2021, nel quale si giocheranno 336 partite senza eliminazioni, sarà trasmessa nuovamente in diretta da Sportitalia, contribuendo a dare visibilità non solo alla Valsugana, ma anche all’intera provincia.