Nuovo decesso per Covid in Trentino, mentre scendono i ricoverati

Nuovo lutto per Covid in Trentino, morto l’unico ricoverato in rianimazione

Nella serata di sabato 21 agosto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha comunicato un aggiornamento al bollettino Covid delle ultime 24 ore: purtroppo si deve registrare un nuovo lutto per le complicazioni insorte a seguito dell’infezione da Coronavirus su un paziente che nei giorni scorsi era stato affidato alle terapie intensive. Per quanto riguarda […]