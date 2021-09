A palazzo Fedrigotti un viaggio enogastronomico alla scoperta dei sapori della Vallagarina

Uno scatto dell’edizione 2019 di “Vallagarina, di cucina in cantina”

Vallagarina, di cucina in cantina: questo il nome scelto per presentare al pubblico l’iniziativa che la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in collaborazione con il Comune di Isera e ONAV – Sezione di Trento, ha inserito all’interno del programma di eventi de La Vigna Eccellente…ed è subito Isera, la manifestazione enologica dedicata al Marzemino in programma da giovedì 9 a domenica 12 settembre.

L’appuntamento è per venerdì 10 settembre, dalle 19.00 alle 24.00, presso Palazzo Fedrigotti ad Isera, sede del Municipio, per intraprendere un viaggio enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio. Sei, in particolare, le tappe wine&food previste, per un totale di 12 degustazioni, che accompagneranno l’ospite dall’antipasto al dolce. Si parte con un benvenuto croccante e verdure “in dispensa” a cura di Panificio Moderno e Biodebiasi di Isera, seguito da Salumi in quartetto!, selezione di salumi artigianali proposti da Macelleria Moschini di Ala. Il primo è invece affidato alla Casa del Vino della Vallagarina di Isera con la Lasagnetta al ragù sfumato al Marzemino, mentre il secondo al ristorante BocconDiVino di Mori, che proporrà una Terrina di selvaggina. Spazio anche ai formaggi con la Verticale di Vezzena del Caseificio degli Altipiani e del Vezzena di Lavarone e dolce conclusione con la Cheesecake al mosto cotto di Marzemino della Locanda delle Tre Chiavi di Isera.

In abbinamento, a scelta libera dei partecipanti, una selezione di vini e distillati di Albino Armani Viticoltori dal 1607, Antica Erboristeria Dott. Cappelletti, Azienda Agricola Balter, Azienda Agricola La Cadalora, Borgo dei Posseri, Cantina d’Isera, Cantina Sociale Trento, Distilleria Marzadro, Letrari Società Agricola, Revì Trentodoc, Tenute Sajni Fasanotti e Vivallis.

“Si tratta di un’esperienza che abbiamo voluto replicare quest’anno visto l’ottimo successo che aveva ottenuto nel 2019, anno in cui l’avevamo proposta per la prima volta”, commenta Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. “Un appuntamento che certamente arricchisce ulteriormente di qualità il ricco programma che abbiamo creato per La Vigna Eccellente…ed è subito Isera, in occasione della sua XX edizione”.

La quota di partecipazione è di 35 euro. Chi non volesse accedere alla proposta completa “Grappolo” da sei abbinamenti, può scegliere la versione “Racimolo”, con tre abbinamenti food&wine proposti a 20 euro, o la “Acino”, con degustazione di 5 vini e una grappa a 15 euro. Per partecipare è obbligatorio il Green pass. Il numero di posti a disposizione è limitato perciò è fortemente consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 921863 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com.