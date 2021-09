Arriva l’Autumnus, a Trento tre giorni dedicati alle eccellenze locali

Il rilancio del territorio passa soprattutto dalla valorizzazione delle sue eccellenze, sia a livello culturale che di gusto, ed è per questo che, il 24, 25 e 26 settembre, a Trento, è di scena “Autumnus – I frutti della terra”, manifestazione pensata, voluta e organizzata dalla ProLoco Centro Storico di Trento. Protagoniste della tre giorni, saranno appunto le eccellenze e le unicità enoiche, gastronomiche, agroalimentari e scientifiche del Trentino.

Duplice l’obiettivo degli organizzatori: allestire una vetrina delle eccellenze trentine che richiami attenzione a livello nazionale, per poter assaggiare ma anche comprendere le peculiarità scientifiche attraverso registri e linguaggi di natura diversa; dall’altra, essere un importante momento di aggregazione, condivisione, scoperta e di divertimento, per vivere appieno la città e il suo ricco centro storico. Un progetto ambizioso, che coinvolgerà quarantuno espositori per oltre trecentosettanta prodotti territoriali in degustazione, oltre ottanta approfondimenti scientifici e masterclass, di cui sei caffè scientifici, dodici degustazioni, dieci laboratori, due convegni, sei chef pronti a cucinare nelle magnifiche sale del Castello del Buonconsiglio per beneficienza. Infine seimila bicchieri personalizzati col logo “Autumnus”.

Alla manifestazione, che si svolgerà tra le vie e le piazza del centro di Trento, per riscoprire anche il fascino di quattro palazzi storici cittadini, hanno lavorato oltre 100 volontari della ProLoco, sostenuti dagli Istituti di tutela, dalle Fondazioni e dalle categorie economiche della città, dai bar e dai ristoranti che hanno voluto aderire con entusiasmo. Tra le innovazioni di Autumbus, anche un sistema di pagamento tramite gettoni, che saranno fisici ma anche virtuali: gli ospiti potranno infatti scaricare un’applicazione pensata appositamente per rendere l’evento più ecologico e per snellire le code alle casse.

Autumnus sarà aperto al pubblico nei giorni venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre dalle 9.00 alle 23.00. A causa della pandemia i posti per partecipare alle masterclass e alle degustazioni saranno limitati, per tutti gli eventi è quindi richiesta la prenotazione. I partecipanti devono essere in possesso di Green Pass. L’accesso all’area espositiva lungo via Belenzani e piazza D’Arogno sarà invece libera, nel rispetto delle norme introdotte per il contenimento della pandemia. Per tutti i dettagli sull’evento e per prenotare la partecipazione, è possibile rivolgersi al punto informativo in piazza Duomo dal 24 settembre, oppure consultare il sito www.autumnus.trento.it o scrivere una email a info@autumnus.trento.it