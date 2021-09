“Il vaccino ci avvicina”, con il camper vaccinale

A partire dalla settimana prossima, un particolare camper attraverserà tutte le valli del Trentino: è il camper dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che, con a bordo medici volontari, farà tappa nelle piazze trentine durante mercati e fiere per sensibilizzare sul vaccino e rispondere alle domande della gente. Per chi vorrà, sarà anche possibile vaccinarsi.

Un’iniziativa importante, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e gli Ordini e i Collegi delle professione sanitarie, che si propone di dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale per raggiungere non tanto gli irriducibili del no, ma gli indecisi, persone che vorrebbero vaccinarsi ma hanno ancora qualche remora, lavorando sulla persuasione e, dati scientifici alla mano, cercando di chiarire dubbi e perplessità sul vaccino.

Il progetto è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal direttore generale facente funzioni di Apss Antonio Ferro insieme all’assessora provinciale alla salute Segnana e ai presidenti e rappresentanti degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie.

Antonio Ferro ha fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale e ha voluto fortemente rinnovare l’invito alla vaccinazione: “Dobbiamo percorrere l’ultimo mezzo miglio e convincere i renitenti alla vaccinazione attraverso uno sforzo corale con gli ordini e il prezioso messaggio del mondo dello sport, dai giocatori di volley e basket fino ai campioni del ciclismo che si sono misurati proprio in questi giorni sulle strade del Trentino”.

Un appello forte e chiaro alla vaccinazione è arrivato dal presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri Marco Ioppi, che ha evidenziato le conseguenze del virus sulla prevenzione e la cura delle patologie non covid. “Servono lo sforzo e la volontà di tutti noi; dobbiamo sostenere con forza questa campagna vaccinale storica perché non possiamo permetterci di avere ospedali pieni e un sistema sanitario concentrato sulla sola emergenza Covid”.

Anche Daniel Pedrotti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, ha rilanciato l’invito alla vaccinazione di tutti i cittadini e degli operatori con un richiamo alla responsabilità: “Al di là dell’obbligo, vaccinarsi è un atto di responsabilità civica, morale e deontologica nei confronti della comunità e delle persone più fragili. Sosteniamo con entusiasmo anche l’iniziativa del camper itinerante perché è fondamentale, all’insegna della prossimità, arrivare nelle piazze e nelle case della gente”.

Un appello alla vaccinazione come atto di attenzione alla propria salute e di chi ci sta vicino è arrivato anche dal presidente dell’Ordine dei medici veterinari Marco Ghedina e dalla presidente dell’Ordine dei farmacisti Tiziana Dal Lago. La presidente dell’Ordine degli psicologi Monica Bommassar ha invitato ad avere fiducia nella scienza e nelle istituzioni e ha sottolineato il forte impatto della pandemia sul benessere delle persone, a partire dalle generazioni più giovani. La presidente dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione Monica Fontanari ha invitato a vaccinarsi i colleghi che ancora non l’hanno fatto per “dare luce alla nostra missione di operatori sanitari”. Presente anche Loris Menegotti, membro del consiglio dell’Ordine regionale dei chimici e fisici del Trentino Alto Adige.