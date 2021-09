In San Martino, ogni giovedì, l’aperitivo è con il nuovo mercato a km 0

Prenderà vita giovedì 23 settembre a Trento un nuovo Mercato di comunità, con produttori dell’Economia Solidale trentina: il Mercato di San Martino. Frutto del progetto di welfare a km 0 “Dal Seme al Mercato”, finanziato dalla Fondazione Caritro, con capofila la Cooperativa Samuele in partnership con il servizio Politiche Sociali del Comune di Trento, la Cooperativa Forchetta & Rastrello e il Caffè Letterario Bookique, il nuovo mercato dall’anima sociale e culturale troverà spazio nella piazzetta antistante la Bookique e adiacente al parco della Predara, che si animerà con momenti di incontro e sensibilizzazione, musica e degustazioni, eventi culturali e aperitivi tematici, sulla scia dei mercati all’avanguardia delle grandi città europee. Un mercato, quindi, che alimentandosi della natura comunitaria del progetto porterà il suo contributo alla rigenerazione del quartiere, obiettivo che l’amministrazione comunale, il comitato di San Martino e le attività che lo animano portano avanti da anni con determinazione.

Il nuovo mercato di San Martino si svolgerà ogni giovedì dalle 17.30 alle 21.30, provando a far convivere la spesa di qualità e a km 0 con un aperitivo conviviale e culturale, anche allo scopo di coinvolgere un pubblico diverso da quello che normalmente frequenta i mercati mattutini, consentendone la frequentazione anche a lavoratori e studenti.

Saranno presenti settimanalmente 10 banchetti di produttori uniti da valori comuni, concretizzati dall’adesione al distretto e ai disciplinari dell’Economia Solidale Trentina. Le realtà presenti offriranno un’ampia varietà di prodotti, dalla frutta e verdura biologica e a Km 0, a vestiti e stoffe realizzati a mano attraverso il riutilizzo di tessuti, ai formaggi e latticini prodotti localmente, alla carne ottenuta da bovini e suini allevati con metodo tradizionale e sostenibile, a saponi prodotti artigianalmente in laboratori per il reinserimento lavorativo di persone in stato di fragilità, fino alle creme e agli infusi naturali realizzati con l’utilizzo di prodotti locali e ai prodotti biologici dell’alveare.

Le proposte culturali che caratterizzeranno il mercato saranno organizzate in collaborazione con il caffè letterario Bookique e le attività del quartiere: eventi che intendono sia far conoscere i produttori presenti e la loro visione, sia sensibilizzare la cittadinanza sui temi del consumo responsabile e più in generale della sostenibilità sociale e ambientale.

Il primo appuntamento organizzato in quest’ottica sarà proprio il 23, con il coinvolgimento del comitato che promuove il referendum per l’istituzione del Distretto biologico del Trentino, che potrà fornire informazioni su questa importante proposta in vista del voto imminente (che sarà il 26 settembre).