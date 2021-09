Sabato 2 ottobre a Lavarone torna l’Aperitivo Malghese

Un trekking guidato tra prati e pascoli, visita in fattoria, alla scoperta dei segreti della produzione del Vezzena e di altri formaggi, aperitivo sull’erba a base di prodotti tipici

Dopo il successo degli anni scorsi, torna l’Aperitivo del Malghese, iniziativa organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con Apt Alpe Cimbra, in programma sabato 2 ottobre, a partire dalle 15.00, a Lavarone, nell’ambito di Latte in festa (Lavarone, 2-3 ottobre), manifestazione dedicata alla scoperta del mondo lattiero-caseario.

Un pomeriggio per ricaricare le batterie all’aria aperta, godendosi gli ultimi scampoli di estate. Perfetto sia per i più grandi e sia per i più piccoli, ideale per trascorrere una giornata speciale in compagnia, l’Aperitivo del Malghese prevede la partenza dal Punto Info del Villaggio del Latte a Parco Palù, in località Cappella, da cui ci si incamminerà tra i boschi e prati della zona, guidati dal racconto di un accompagnatore del territorio di Albatros – Divulgazione Ambientale.

Dopo una passeggiata di un paio di chilometri, che prevede un dislivello di circa 100 metri, si giungerà alla Fattoria Lenzi, dove si potranno scoprire i segreti della stalla e conoscere da vicino le mucche di Dario. Al termine si prenderà la propria coperta, messa a disposizione dagli organizzatori, e ci si rilasserà sul prato per degustare un aperitivo 100% trentino con Vezzena e gli altri formaggi di Fattoria Lenzi, mele La Trentina, Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi, Acqua Levico e una golosa proposta realizzata da Malga Millegrobbe. Al termine dell’aperitivo, si farà ritorno a Latte in Festa a Parco Palù.

La quota di iscrizione è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per bambini, da 3 a 18 anni; prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 settembre, chiamando la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al numero 0461 921863 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com. La partecipazione è consentita ai soli possessori di Green Pass. Scopri il programma completo al link: www.tastetrentino.it/aperitivodelmalghese.